Межправкомитет России и Сербии по торговле планирует провести заседание

БЕЛГРАД, 17 сен – ПРАЙМ. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и министр без портфеля, отвечающий за внешнеэкономическое сотрудничество в кабмине Сербии, Ненад Попович рассмотрели подготовку к заседанию межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ноябре, сообщила пресс-служба посольства РФ. Встреча посла России и Поповича, который является сопредседателем межправкомитета, состоялась в среду в Белграде. "Детально обсуждены вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере экономики и соответствующей договорно-правовой базы, а также подготовка к очередному заседанию Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ноябре этого года", - сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Telegram. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале сентября, что за шесть месяцев 2025 года торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% относительно того же периода прошлого года, после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.

