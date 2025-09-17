https://1prime.ru/20250917/zayavlenie-862408224.html

"Смертный приговор": в США сделали заявление о войне с Россией

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Провокации стран — членов НАТО в адрес Москвы абсолютно нелепы, так как альянс не способен противостоять России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена."Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства. Но немцы собираются предоставить ракеты Taurus. Это смертный приговор для Германии, и они это знают. Они не собираются этого делать. Это все просто позерство. Это просто нелепая глупость. Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что жители европейских стран не хотят воевать с Россией, несмотря на заявления западных лидеров о якобы "российской угрозе".На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нынешние гарантии безопасности подразумевают, что страны-гаранты обязаны встать на защиту Украины в случае нового конфликта. В начале сентября в Париже прошло заседание коалиции государств под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер объявил, что 26 стран согласились направить на Украину силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

2025

