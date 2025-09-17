"Смертный приговор": в США сделали заявление о войне с Россией
Риттер: НАТО не имеет возможности вести войну против России
© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Провокации стран — членов НАТО в адрес Москвы абсолютно нелепы, так как альянс не способен противостоять России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства. Но немцы собираются предоставить ракеты Taurus. Это смертный приговор для Германии, и они это знают. Они не собираются этого делать. Это все просто позерство. Это просто нелепая глупость. Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что жители европейских стран не хотят воевать с Россией, несмотря на заявления западных лидеров о якобы "российской угрозе".
На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нынешние гарантии безопасности подразумевают, что страны-гаранты обязаны встать на защиту Украины в случае нового конфликта.
В начале сентября в Париже прошло заседание коалиции государств под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер объявил, что 26 стран согласились направить на Украину силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.