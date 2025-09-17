https://1prime.ru/20250917/zelenskij-862370962.html
Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
"Мы надеялись, что президент (США Дональд - ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
