Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня - 17.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня
2025-09-17T07:31+0300
2025-09-17T07:31+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. "Мы надеялись, что президент (США Дональд - ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
07:31 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
"Мы надеялись, что президент (США Дональд - ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
