https://1prime.ru/20250917/zelenskij-862371073.html

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным - 17.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T07:34+0300

2025-09-17T07:34+0300

2025-09-17T07:34+0300

россия

экономика

москва

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

sky news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862371073.jpg?1758083670

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же вдвинул условие - не в Москве. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. "Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате... Я готов встретиться без каких-либо условий", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

москва

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, sky news