Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным - 17.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным
Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным - 17.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T07:34+0300
2025-09-17T07:34+0300
россия
экономика
москва
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
sky news
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же вдвинул условие - не в Москве. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. "Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате... Я готов встретиться без каких-либо условий", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
москва
сша
украина
россия, москва, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, sky news
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Sky News
07:34 17.09.2025
 
Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным и Трампом без условий

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же вдвинул условие - не в Москве.
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате... Я готов встретиться без каких-либо условий", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАСШАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампSky News
 
 
