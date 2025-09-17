https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862374507.html
Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу
Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу - 17.09.2025, ПРАЙМ
Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу
Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T09:48+0300
2025-09-17T09:48+0300
2025-09-17T09:48+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Мировые СМИ трубят о том, что Зеленского постигло разочарование в коллективном Западе, поскольку США и Европа "недостаточно давят" на Россию… Зеленский фактически пошел против линии Трампа накануне встречи с ним", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Медведчук со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" отмечает, что это – признак роста напряженности между украинскими властями и европейцами, с одной стороны, и Трампом с другой. Зеленский, как пишет политик, публично представил Трампа слабохарактерным и недалеким политиком, у которого "не хватает ни ума, ни духу применить к России жесткие меры". "Зеленский проявляет полное неуважение к американскому лидеру и чудовищную некомпетентность как дипломат и политик. Политика нелегитимного примитивна до банальности: сначала он Кремлю озвучивал свои хотелки, теперь Белому дому, но подобная стратегия работать не может в принципе, зато приносит ущерб украинскому народу", - отмечает председатель совета движения. По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что дипломатия строится на уважении сторон, и дипломатический этикет, который он все время нарушает. Он уверен, что раз лидер США не действует в его личных интересах, то он поступает плохо, и тут же сыплет обвинения тому, благодаря кому киевский режим вообще держится. "Ему и в голову не приходит, что у Трампа могут быть иные интересы, чем бесконечно финансировать и поддерживать нелегитимную власть банды Зеленского", - подчеркнул он. "Своей некомпетентностью Зеленский преступно уничтожил экономику Украины, а теперь обижается на Трампа за то, что он это не делает с США. И теперь у Трампа выбор между Владимиром Путиным, который ему предлагает ряд выгодных масштабных сделок, призванных поднять экономику США, и нелегитимным наркофюрером, который требует у него денег и публично его оскорбляет", - добавил Медведчук. Он отметил, что в этой ситуации Зеленский упрямо верит, что Трамп обязательно выберет его, а Лондону и "коалиции желающих войны", которые носятся с ним, "как мамки и няньки", удастся навязать Вашингтону свою игру. Но это не так, ведь большинство его политических нянек испытывают кризис в своих странах. Так, в Лондоне прошли массовые антиправительственные митинги, участники которых заявляют, что вывели на улицы три миллиона человек. "Зеленский просит невозможного, политика войны ставит крест не только на его политической карьере, но и на карьере многих европейских лидеров из "коалиции желающих войны", - подытожил политик.
https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862364594.html
https://1prime.ru/20250916/tramp-862344472.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу
Медведчук: истерика Зеленского в адрес США демонстрируют его полную некомпетентность
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Мировые СМИ трубят о том, что Зеленского постигло разочарование в коллективном Западе, поскольку США и Европа "недостаточно давят" на Россию… Зеленский фактически пошел против линии Трампа накануне встречи с ним", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Зеленский предупредил депутатов о будущих "трудных решениях", сообщили СМИ
Медведчук со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" отмечает, что это – признак роста напряженности между украинскими властями и европейцами, с одной стороны, и Трампом с другой. Зеленский, как пишет политик, публично представил Трампа слабохарактерным и недалеким политиком, у которого "не хватает ни ума, ни духу применить к России жесткие меры".
"Зеленский проявляет полное неуважение к американскому лидеру и чудовищную некомпетентность как дипломат и политик. Политика нелегитимного примитивна до банальности: сначала он Кремлю озвучивал свои хотелки, теперь Белому дому, но подобная стратегия работать не может в принципе, зато приносит ущерб украинскому народу", - отмечает председатель совета движения.
По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что дипломатия строится на уважении сторон, и дипломатический этикет, который он все время нарушает. Он уверен, что раз лидер США не действует в его личных интересах, то он поступает плохо, и тут же сыплет обвинения тому, благодаря кому киевский режим вообще держится. "Ему и в голову не приходит, что у Трампа могут быть иные интересы, чем бесконечно финансировать и поддерживать нелегитимную власть банды Зеленского", - подчеркнул он.
"Своей некомпетентностью Зеленский преступно уничтожил экономику Украины, а теперь обижается на Трампа за то, что он это не делает с США. И теперь у Трампа выбор между Владимиром Путиным, который ему предлагает ряд выгодных масштабных сделок, призванных поднять экономику США, и нелегитимным наркофюрером, который требует у него денег и публично его оскорбляет", - добавил Медведчук.
Он отметил, что в этой ситуации Зеленский упрямо верит, что Трамп обязательно выберет его, а Лондону и "коалиции желающих войны", которые носятся с ним, "как мамки и няньки", удастся навязать Вашингтону свою игру. Но это не так, ведь большинство его политических нянек испытывают кризис в своих странах. Так, в Лондоне прошли массовые антиправительственные митинги, участники которых заявляют, что вывели на улицы три миллиона человек. "Зеленский просит невозможного, политика войны ставит крест не только на его политической карьере, но и на карьере многих европейских лидеров из "коалиции желающих войны", - подытожил политик.
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп