https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862374507.html

Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу

Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу - 17.09.2025, ПРАЙМ

Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу

Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T09:48+0300

2025-09-17T09:48+0300

2025-09-17T09:48+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Мировые СМИ трубят о том, что Зеленского постигло разочарование в коллективном Западе, поскольку США и Европа "недостаточно давят" на Россию… Зеленский фактически пошел против линии Трампа накануне встречи с ним", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Медведчук со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" отмечает, что это – признак роста напряженности между украинскими властями и европейцами, с одной стороны, и Трампом с другой. Зеленский, как пишет политик, публично представил Трампа слабохарактерным и недалеким политиком, у которого "не хватает ни ума, ни духу применить к России жесткие меры". "Зеленский проявляет полное неуважение к американскому лидеру и чудовищную некомпетентность как дипломат и политик. Политика нелегитимного примитивна до банальности: сначала он Кремлю озвучивал свои хотелки, теперь Белому дому, но подобная стратегия работать не может в принципе, зато приносит ущерб украинскому народу", - отмечает председатель совета движения. По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что дипломатия строится на уважении сторон, и дипломатический этикет, который он все время нарушает. Он уверен, что раз лидер США не действует в его личных интересах, то он поступает плохо, и тут же сыплет обвинения тому, благодаря кому киевский режим вообще держится. "Ему и в голову не приходит, что у Трампа могут быть иные интересы, чем бесконечно финансировать и поддерживать нелегитимную власть банды Зеленского", - подчеркнул он. "Своей некомпетентностью Зеленский преступно уничтожил экономику Украины, а теперь обижается на Трампа за то, что он это не делает с США. И теперь у Трампа выбор между Владимиром Путиным, который ему предлагает ряд выгодных масштабных сделок, призванных поднять экономику США, и нелегитимным наркофюрером, который требует у него денег и публично его оскорбляет", - добавил Медведчук. Он отметил, что в этой ситуации Зеленский упрямо верит, что Трамп обязательно выберет его, а Лондону и "коалиции желающих войны", которые носятся с ним, "как мамки и няньки", удастся навязать Вашингтону свою игру. Но это не так, ведь большинство его политических нянек испытывают кризис в своих странах. Так, в Лондоне прошли массовые антиправительственные митинги, участники которых заявляют, что вывели на улицы три миллиона человек. "Зеленский просит невозможного, политика войны ставит крест не только на его политической карьере, но и на карьере многих европейских лидеров из "коалиции желающих войны", - подытожил политик.

https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862364594.html

https://1prime.ru/20250916/tramp-862344472.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин