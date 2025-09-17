https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862382064.html
Зеленский будет продолжать войну чужими руками, заявил депутат Рады
2025-09-17T13:02+0300
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече с депутатами своей партии "Слуга народа" заявил о намерении воевать до последнего, но чужими руками, сообщил присутствующий на заседании депутат этой партии Георгий Мазурашу. Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало во вторник, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте. "Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа"... дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками". Зеленский сказал, что на войну в следующем году нужно 120 миллиардов долларов, половину из которых еще непонятно где брать", - приводит слова Мазурашу украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Украинская правда" накануне сообщала, что в начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского с членами названной пратии, ее повестка пока не публикуется. Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
