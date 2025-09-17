На Западе заявили, что Зеленский может не пережить скандал в Грузии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408377.html
Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T23:46+0300
2025-09-17T23:46+0300
грузия
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo."Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.По данным источника, в Тбилиси этот инцидент воспринимают как возможную подготовку к государственному перевороту. Одновременно с этим оппозиционные силы призывают население выйти на масштабные протестные акции в столице, что власти расценивают как попытку расшатать стабильность в стране.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины, которые пытались перевезти из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html
https://1prime.ru/20250911/gruziya-862129489.html
грузия, украина, общество
ГРУЗИЯ, УКРАИНА, Общество
23:46 17.09.2025
 
Origo: Зеленский может не пережить инцидент со взрывчаткой из Украины в Грузии

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo.
"Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.
По данным источника, в Тбилиси этот инцидент воспринимают как возможную подготовку к государственному перевороту. Одновременно с этим оппозиционные силы призывают население выйти на масштабные протестные акции в столице, что власти расценивают как попытку расшатать стабильность в стране.
11 сентября Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины, которые пытались перевезти из Турции 2,4 килограмма гексогена.
По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.
Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
