На Западе заявили, что Зеленский может не пережить скандал в Грузии

Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo. | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo."Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.По данным источника, в Тбилиси этот инцидент воспринимают как возможную подготовку к государственному перевороту. Одновременно с этим оппозиционные силы призывают население выйти на масштабные протестные акции в столице, что власти расценивают как попытку расшатать стабильность в стране.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины, которые пытались перевезти из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.

