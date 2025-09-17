Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408710.html
В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа
В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимир Зеленский не сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта в Украине, | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T23:58+0300
2025-09-17T23:58+0300
сша
украина
великобритания
общество
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимир Зеленский не сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта в Украине, так как он уже пошел на "сделку с дьяволом".Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа журналистам перед вылетом в Великобританию о том, что Зеленскому придется заключить сделку."Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его "сделка" не оставляет места для чего-либо другого", — отметил он.В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь, пока это сделают европейцы.Кроме того, Зеленский заявил, что единственным способом остановить боевые действия является предварительное обеспечение определенных гарантий безопасности. В то же время он выразил недовольство проведением саммита на Аляске, утверждая, что президент США уступил слишком многое России.Президент Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней это на серьезном уровне не обсуждал.
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408377.html
https://1prime.ru/20250917/zayavlenie-862408224.html
сша
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, великобритания, общество , владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
США, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Общество , Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
23:58 17.09.2025
 
В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в заключении сделки с дьяволом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимир Зеленский не сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта в Украине, так как он уже пошел на "сделку с дьяволом".
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа журналистам перед вылетом в Великобританию о том, что Зеленскому придется заключить сделку.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
На Западе заявили, что Зеленский может не пережить скандал в Грузии
Вчера, 23:46
"Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его "сделка" не оставляет места для чего-либо другого", — отметил он.
В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь, пока это сделают европейцы.
Кроме того, Зеленский заявил, что единственным способом остановить боевые действия является предварительное обеспечение определенных гарантий безопасности. В то же время он выразил недовольство проведением саммита на Аляске, утверждая, что президент США уступил слишком многое России.
Президент Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней это на серьезном уровне не обсуждал.
Флаг США
"Смертный приговор": в США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 23:33
 
СШАУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯОбществоВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала