https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408710.html

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа - 17.09.2025, ПРАЙМ

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимир Зеленский не сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта в Украине, | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T23:58+0300

2025-09-17T23:58+0300

2025-09-17T23:58+0300

сша

украина

великобритания

общество

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимир Зеленский не сможет достичь мирного соглашения для разрешения конфликта в Украине, так как он уже пошел на "сделку с дьяволом".Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа журналистам перед вылетом в Великобританию о том, что Зеленскому придется заключить сделку."Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его "сделка" не оставляет места для чего-либо другого", — отметил он.В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь, пока это сделают европейцы.Кроме того, Зеленский заявил, что единственным способом остановить боевые действия является предварительное обеспечение определенных гарантий безопасности. В то же время он выразил недовольство проведением саммита на Аляске, утверждая, что президент США уступил слишком многое России.Президент Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней это на серьезном уровне не обсуждал.

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408377.html

https://1prime.ru/20250917/zayavlenie-862408224.html

сша

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, великобритания, общество , владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин