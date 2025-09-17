https://1prime.ru/20250917/zoloto-862372888.html

Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели

2025-09-17T08:28+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после ее роста на протяжении двух торговых сессий подряд, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,25 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника и вторника суммарно золото подорожало на 1,54%. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.11 мск дешевел на 1,19%, до 42,408 доллара за унцию. "Фиксация прибыли у отметки 3700 долларов за тройскую унцию привела к тому, что драгоценный металл опустился в цене ... Но если Федеральная резервная система США займет позицию на смягчение политики на своем заседании, золото может вновь подорожать", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). В среду станут известны решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. Изменения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей иностранных валют.

