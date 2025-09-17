Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/zoloto-862372888.html
Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели
Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели - 17.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели
Стоимость золота снижается в среду утром после ее роста на протяжении двух торговых сессий подряд, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T08:28+0300
2025-09-17T08:28+0300
экономика
медь
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после ее роста на протяжении двух торговых сессий подряд, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,25 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника и вторника суммарно золото подорожало на 1,54%. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.11 мск дешевел на 1,19%, до 42,408 доллара за унцию. "Фиксация прибыли у отметки 3700 долларов за тройскую унцию привела к тому, что драгоценный металл опустился в цене ... Но если Федеральная резервная система США займет позицию на смягчение политики на своем заседании, золото может вновь подорожать", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). В среду станут известны решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. Изменения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей иностранных валют.
https://1prime.ru/20250916/ruda-862329641.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, рынок
Экономика, медь, Рынок
08:28 17.09.2025
 
Стоимость золота снижается в среду утром после роста цены в начале недели

Золото дешевеет в среду после роста на протяжении 2 торговых сессий подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после ее роста на протяжении двух торговых сессий подряд, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,25 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника и вторника суммарно золото подорожало на 1,54%.
Декабрьский фьючерс на серебро на 8.11 мск дешевел на 1,19%, до 42,408 доллара за унцию.
"Фиксация прибыли у отметки 3700 долларов за тройскую унцию привела к тому, что драгоценный металл опустился в цене ... Но если Федеральная резервная система США займет позицию на смягчение политики на своем заседании, золото может вновь подорожать", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
В среду станут известны решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
Изменения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей иностранных валют.
%Рудник - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Цена железной руды в мире выросла
Вчера, 10:41
 
ЭкономикамедьРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала