Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/zoloto-862400082.html
Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США
Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США - 17.09.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США
Стоимость золота умеренно снижается в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:39+0300
2025-09-17T18:39+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,18 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 718,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,34%, до 42,343 доллара за унцию. Стоимость золота росла две предыдущие недели, в ходе торгов вторника она достигла нового исторического максимума в 3 739,9 доллара за тройскую унцию. Как отмечают аналитики, снижение котировок в среду связано с коррекцией перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. "Золото испытывает некоторую фиксацию прибыли после недавнего роста в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС. В целом фундаментальные и технические факторы остается оптимистичными для золота", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff).
https://1prime.ru/20250910/zoloto-862097228.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
18:39 17.09.2025
 
Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США

Цены на золото возобновили снижение в ожидании итогов заседания ФРС

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,18 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 718,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,34%, до 42,343 доллара за унцию.
Стоимость золота росла две предыдущие недели, в ходе торгов вторника она достигла нового исторического максимума в 3 739,9 доллара за тройскую унцию. Как отмечают аналитики, снижение котировок в среду связано с коррекцией перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду.
По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
"Золото испытывает некоторую фиксацию прибыли после недавнего роста в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС. В целом фундаментальные и технические факторы остается оптимистичными для золота", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff).
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Fitch Ratings повысило прогнозы по средним ценам на медь, золото и платину
10 сентября, 22:47
 
РынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала