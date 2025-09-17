https://1prime.ru/20250917/zoloto-862400082.html

Золото умеренно дешевеет в ожидании решений ФРС США

2025-09-17T18:39+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,18 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 718,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,34%, до 42,343 доллара за унцию. Стоимость золота росла две предыдущие недели, в ходе торгов вторника она достигла нового исторического максимума в 3 739,9 доллара за тройскую унцию. Как отмечают аналитики, снижение котировок в среду связано с коррекцией перед публикацией решений по итогам сентябрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 3,75-4%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, рынки будут оценивать комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. "Золото испытывает некоторую фиксацию прибыли после недавнего роста в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС. В целом фундаментальные и технические факторы остается оптимистичными для золота", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff).

