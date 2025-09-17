Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум
Стоимость золота обновила исторический максимум - 17.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поднялась выше 3 740 долларов... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:08+0300
2025-09-17T22:08+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поднялась выше 3 740 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,9 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее при этом показатель подскакивал до нового рекорда в 3 743,67 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 21.17 мск дешевел на 1,58% - до 42,255 доллара за унцию. Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.
22:08 17.09.2025
 
Стоимость золота обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото обновила максимум после решения ФРС США о понижении учетной ставки

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поднялась выше 3 740 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,9 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее при этом показатель подскакивал до нового рекорда в 3 743,67 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 21.17 мск дешевел на 1,58% - до 42,255 доллара за унцию.
Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.
