Стоимость золота обновила исторический максимум

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поднялась выше 3 740 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 721,9 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее при этом показатель подскакивал до нового рекорда в 3 743,67 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 21.17 мск дешевел на 1,58% - до 42,255 доллара за унцию. Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.

