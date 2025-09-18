Работы по расширению АЭС "Пакш" ведутся в плановом режиме, сообщил МИД
Захарова: Венгрия в плановом режиме выполняет обязательства по расширению АЭС "Пакш"
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Все работы по реализации российско-венгерского проекта по расширению АЭС "Пакш" ведутся в плановом режиме, согласно графику, Будапешт выполняет все взятые обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Венгерские партнеры, с своей стороны, подтверждают приверженность достигнутым ранее договоренностям, двусторонним, они демонстрируют настроение на продолжение сотрудничества и в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства применения к реализации флагманского российско-венгерского проекта по расширению АЭС "Пакш", который осуществляется в плановом режиме, согласно установленному графику", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Кроме того, она обратила внимание, что в попытках помешать Венгрии построить новые реакторы на АЭС "Пакш" прослеживается австрийский след.
"Инициатором соответствующего иска (в суд - ред.) была Вена. Ведь она еще в 1978 году провозгласила основным смыслом своей энергетической политики идеи атомного радикализма. А что это означает? Полный и безусловный отказ от атомной энергии", - отметила дипломат.
Суд ЕС на прошлой неделе отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2". Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение суда не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком.
Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС".
В августе гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.