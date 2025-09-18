Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/aksakov-862434882.html
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета
Госдума надеется, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета в его проект, заявил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:52+0300
2025-09-18T12:52+0300
экономика
финансы
россия
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
минфин
центральные банки
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума надеется, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета в его проект, заявил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума. "Та динамика, которую мы сегодня наблюдаем, она позволяет взвешенно подходить и к бюджетной политике, и к политике Центрального банка. Я имею в виду, Минфин заложит разумный дефицит бюджета, но при этом сам (министр финансов Антон - ред.) Силуанов говорил о том, что бюджет развития будет достаточно существенным", - сказал Аксаков. Ранее на пленарной сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила, что взаимная предсказуемость монетарной и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась. "Абсолютно правильный подход. (Если - ред.) дефицит бюджета будет разумным в пределах тех правил, о которых мы раньше договаривались, то, очевидно, Центральному банку легче будет снижать ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы будут небыстро развиваться", - отметил Аксаков. Он считает, что "так все и будет", поскольку в выступления и Силуанова, и Набиуллиной чувствовалась уверенность. Также, по его словам, кредитные организации уже начинают активизировать кредитный процесс. "Мы видим последние статистики. Это, конечно, следом за снижением ключевой ставки, но тоже вселяет оптимизм, что… экономика будет наращивать темпы своего роста", - заключил Аксаков.
https://1prime.ru/20250918/prioritet-862429619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, минфин, центральные банки, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Минфин, центральные банки, Госдума
12:52 18.09.2025
 
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета

Аксаков: ГД надеется, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума надеется, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета в его проект, заявил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума.
"Та динамика, которую мы сегодня наблюдаем, она позволяет взвешенно подходить и к бюджетной политике, и к политике Центрального банка. Я имею в виду, Минфин заложит разумный дефицит бюджета, но при этом сам (министр финансов Антон - ред.) Силуанов говорил о том, что бюджет развития будет достаточно существенным", - сказал Аксаков.
Ранее на пленарной сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила, что взаимная предсказуемость монетарной и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась.
"Абсолютно правильный подход. (Если - ред.) дефицит бюджета будет разумным в пределах тех правил, о которых мы раньше договаривались, то, очевидно, Центральному банку легче будет снижать ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы будут небыстро развиваться", - отметил Аксаков.
Он считает, что "так все и будет", поскольку в выступления и Силуанова, и Набиуллиной чувствовалась уверенность.
Также, по его словам, кредитные организации уже начинают активизировать кредитный процесс. "Мы видим последние статистики. Это, конечно, следом за снижением ключевой ставки, но тоже вселяет оптимизм, что… экономика будет наращивать темпы своего роста", - заключил Аксаков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
11:55
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаМинфинцентральные банкиГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала