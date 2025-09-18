https://1prime.ru/20250918/aksakov-862434882.html
В Госдуме выразили надежду, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума надеется, что Минфин заложит разумный дефицит бюджета в его проект, заявил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума. "Та динамика, которую мы сегодня наблюдаем, она позволяет взвешенно подходить и к бюджетной политике, и к политике Центрального банка. Я имею в виду, Минфин заложит разумный дефицит бюджета, но при этом сам (министр финансов Антон - ред.) Силуанов говорил о том, что бюджет развития будет достаточно существенным", - сказал Аксаков. Ранее на пленарной сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила, что взаимная предсказуемость монетарной и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась. "Абсолютно правильный подход. (Если - ред.) дефицит бюджета будет разумным в пределах тех правил, о которых мы раньше договаривались, то, очевидно, Центральному банку легче будет снижать ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы будут небыстро развиваться", - отметил Аксаков. Он считает, что "так все и будет", поскольку в выступления и Силуанова, и Набиуллиной чувствовалась уверенность. Также, по его словам, кредитные организации уже начинают активизировать кредитный процесс. "Мы видим последние статистики. Это, конечно, следом за снижением ключевой ставки, но тоже вселяет оптимизм, что… экономика будет наращивать темпы своего роста", - заключил Аксаков.
