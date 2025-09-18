Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США погиб актер из сериалов "Анатомия страсти" и "Зачарованные" - 18.09.2025
В США погиб актер из сериалов "Анатомия страсти" и "Зачарованные"
2025-09-18T22:41+0300
2025-09-18T22:41+0300
в мире
калифорния
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Американский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в автокатастрофе в Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter."Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован", — рассказал представитель актера Пол Кристенсен.По его словам, Янг был предан искусству и людям, которых поддерживал. Актер основал некоммерческую организацию, помогающую школам сохранять программы в области музыки и искусства.Он снимался в популярных сериалах, среди которых "Анатомия страсти", "Зачарованные", "Главный госпиталь" и "Ангелы Чарли". Также Янг был известен как фотограф: его работы с Сарой Мишель Геллар, Дэвидом Харбором и другими публиковались в Vanity Fair, Vogue и Elle.
калифорния
22:41 18.09.2025
 
В США погиб актер из сериалов "Анатомия страсти" и "Зачарованные"

The Hollywood Reporter: Брэд Эверетт Янг погиб в аварии в возрасте 46 лет

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Американский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в автокатастрофе в Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter.
"Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован", — рассказал представитель актера Пол Кристенсен.
По его словам, Янг был предан искусству и людям, которых поддерживал. Актер основал некоммерческую организацию, помогающую школам сохранять программы в области музыки и искусства.
Он снимался в популярных сериалах, среди которых "Анатомия страсти", "Зачарованные", "Главный госпиталь" и "Ангелы Чарли". Также Янг был известен как фотограф: его работы с Сарой Мишель Геллар, Дэвидом Харбором и другими публиковались в Vanity Fair, Vogue и Elle.
 
