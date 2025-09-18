Российский рынок акций снижается днем четверга
Российский рынок акций снижается на 0,95% днем четверга
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 15.06 мск снижается на 0,95%, до 2 787,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,55%, до 1 104,8 пункта.
"Настроения на рынке смешанные. Вчерашний позитив, связанный с новостями об ослаблении инфляционных ожиданий в стране нивелируется другими сохраняющимися рисками", - оценивает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"Инвесторы уже перестают верить в заявления Дональда Трампа о потенциальной тройной встрече лидеров Украины, России и США, поскольку они приходят очень часто и с разной эмоциональной окраской, и как показала действительность – почти безрезультатно. Дополнительное давление на рынок оказывают слухи о возможном повышении НДС и обсуждения налога на сверхприбыль для банковской сферы", - добавил он.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА СТОИМОСТИ
В лидерах снижения стоимости - акции "Вуш Холдинга" (−4,19%), "Фармсинтеза" (−3,74%), "Русгидро" (−2,96%), "Россетей" (−2,78%), "Алросы" (−2,56%), а также "Сургутнефтегаза" (−2,54%).
“Стоимость акций “Сургутнефтегаза” остается под давлением остановки ключевого агрегата на НПЗ в Киришах после атаки БПЛА в начале текущей недели. Это один из двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а на его ремонт может уйти около месяца”, - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
“Ozon арендовал 40,6 тысячи квадратных метров в складских помещениях девелопера RBNA. Однако динамику депозитарных расписок продолжает определять редомициляция в РФ. Напомним, что накануне Московская биржа запретила шортить бумаги компании, а последний торговый день ими назначен на 22 сентября”, - рассказал Чернов.
"Акции банка "Санкт-Петербург" пытались восстановиться после снижения предыдущих сессий, вызванного слабыми промежуточными финансовыми результатами за 2025 год по РСБУ", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
ПРОГНОЗЫ
Сейчас российский рынок находится в позиции ожидания, так как и макроэкономика, и налоговая система, и мировая политика может в ближайшее время как обрадовать рынок, например, опровергнув слухи про повышение налогов, так и разочаровать, если эти слухи окажутся правдой, отмечает Лозовой
"Индекс Мосбиржи способен уйти под отметку 2800 пунктов, и тогда вопрос с закреплением выше 3000 пунктов будет отложен на отдаленную перспективу", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
"К текущему моменту уже полностью нивелирован рост рынка в первой половине августа на ожиданиях встречи лидеров США и России на Аляске. А что-то подобное по значимости, что могло бы поддержать рынок – пока не предвидится", - заключает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".