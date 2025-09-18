Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia объявил о покупке акций одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel на сумму 5 миллиардов долларов, также компании договорились о совместной разработке технологических продуктов для центров обработки данных, следует из пресс-релиза Nvidia. "Сегодня Nvidia и корпорация Intel объявили о совместной разработке нескольких поколений продуктов для центров обработки данных и ПК, которые ускоряют работу приложений и рабочую нагрузку на крупномасштабных, корпоративных и потребительских рынках... Компания Nvidia инвестирует 5 миллиардов долларов в обыкновенные акции Intel по цене 23,28 доллара за ценную бумагу", - говорится в релизе. Также уточняется, что Intel планирует создавать для центров обработки данных архитектуру x86 SoC (система на кристалле), которую затем Nvidia начнет интегрировать в свои платформы искусственного интеллекта (ИИ) и впоследствии предлагать их уже на рынке. Таким образом, компании представят новую экосистему x86, объединив ИИ-технологии, разрабатываемые Nvidia, и процессорные решения, которые создает Intel, отмечается в релизе. По данным релиза, Intel также планирует выпустить для персональных компьютеров и предлагать на рынке микросхемы (SOC) x86, которые она интегрирует с чиплетами графических процессоров Nvidia RTX. Эти новые функциональные блоки процессора будут предназначены для широкого спектра персональных компьютеров. Стоимость акций Intel до открытия торгов растет на 30%, Nvidia - на 2,8%. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
16:17 18.09.2025
 
Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов

© flickr.com / Josh BancroftЛоготип Intel
Логотип Intel
Логотип Intel. Архивное фото
© flickr.com / Josh Bancroft
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia объявил о покупке акций одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel на сумму 5 миллиардов долларов, также компании договорились о совместной разработке технологических продуктов для центров обработки данных, следует из пресс-релиза Nvidia.
"Сегодня Nvidia и корпорация Intel объявили о совместной разработке нескольких поколений продуктов для центров обработки данных и ПК, которые ускоряют работу приложений и рабочую нагрузку на крупномасштабных, корпоративных и потребительских рынках... Компания Nvidia инвестирует 5 миллиардов долларов в обыкновенные акции Intel по цене 23,28 доллара за ценную бумагу", - говорится в релизе.
Также уточняется, что Intel планирует создавать для центров обработки данных архитектуру x86 SoC (система на кристалле), которую затем Nvidia начнет интегрировать в свои платформы искусственного интеллекта (ИИ) и впоследствии предлагать их уже на рынке.
Таким образом, компании представят новую экосистему x86, объединив ИИ-технологии, разрабатываемые Nvidia, и процессорные решения, которые создает Intel, отмечается в релизе.
По данным релиза, Intel также планирует выпустить для персональных компьютеров и предлагать на рынке микросхемы (SOC) x86, которые она интегрирует с чиплетами графических процессоров Nvidia RTX. Эти новые функциональные блоки процессора будут предназначены для широкого спектра персональных компьютеров.
Стоимость акций Intel до открытия торгов растет на 30%, Nvidia - на 2,8%.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
