Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов

2025-09-18T16:17+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia объявил о покупке акций одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel на сумму 5 миллиардов долларов, также компании договорились о совместной разработке технологических продуктов для центров обработки данных, следует из пресс-релиза Nvidia. "Сегодня Nvidia и корпорация Intel объявили о совместной разработке нескольких поколений продуктов для центров обработки данных и ПК, которые ускоряют работу приложений и рабочую нагрузку на крупномасштабных, корпоративных и потребительских рынках... Компания Nvidia инвестирует 5 миллиардов долларов в обыкновенные акции Intel по цене 23,28 доллара за ценную бумагу", - говорится в релизе. Также уточняется, что Intel планирует создавать для центров обработки данных архитектуру x86 SoC (система на кристалле), которую затем Nvidia начнет интегрировать в свои платформы искусственного интеллекта (ИИ) и впоследствии предлагать их уже на рынке. Таким образом, компании представят новую экосистему x86, объединив ИИ-технологии, разрабатываемые Nvidia, и процессорные решения, которые создает Intel, отмечается в релизе. По данным релиза, Intel также планирует выпустить для персональных компьютеров и предлагать на рынке микросхемы (SOC) x86, которые она интегрирует с чиплетами графических процессоров Nvidia RTX. Эти новые функциональные блоки процессора будут предназначены для широкого спектра персональных компьютеров. Стоимость акций Intel до открытия торгов растет на 30%, Nvidia - на 2,8%. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

