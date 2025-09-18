https://1prime.ru/20250918/aktsii-862461753.html

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,73%, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,73%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,73%, до 2793,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1102,11 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 1058,09 пункта.

