Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента - 18.09.2025
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых - более чем на 36%. Вин ликерных - на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году", - рассказал Васильченко. Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. "Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину", - добавил Васильченко. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
13:49 18.09.2025
 
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента

Доля российского вина в магазинах выросла на 12,4%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВино
Вино. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума.
"Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых - более чем на 36%. Вин ликерных - на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году", - рассказал Васильченко.
Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. "Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину", - добавил Васильченко.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем
