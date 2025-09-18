https://1prime.ru/20250918/alkogol-862438476.html
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
2025-09-18T13:49+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых - более чем на 36%. Вин ликерных - на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году", - рассказал Васильченко. Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. "Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину", - добавил Васильченко. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
