В России устойчив тренд на импортозамещение алкоголя

В России устойчив тренд на импортозамещение алкоголя - 18.09.2025, ПРАЙМ

В России устойчив тренд на импортозамещение алкоголя

Тренд на импортозамещение алкогольной продукции в России в настоящее время особенно устойчив, доля отечественной продукции составляет 79% против 21% у... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T14:14+0300

2025-09-18T14:14+0300

2025-09-18T14:14+0300

бизнес

россия

росалкогольтабакконтроль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862440696_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_4163254937894ff5fc2dfe19668c9f9e.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Тренд на импортозамещение алкогольной продукции в России в настоящее время особенно устойчив, доля отечественной продукции составляет 79% против 21% у зарубежных производителей, заявил заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "В части тренда импортозамещения действительно этот тренд особенно устойчив, и сейчас мы можем говорить, что распределение отечественной и зарубежной продукции составляет 79% за отечественной и 21% за зарубежной продукцией", - сказал Васильченко. Он также пояснил, что доля отечественной продукции в сегменте водки достигает 98%. Соотношение объемов российской и зарубежной продукции в категориях бренди и коньяк составляет 60% на 40%. Такие же показатели и у вина. В то же время игристые вина показывают соотношение 70% отечественных наименований на 30% зарубежных. "То есть мы видим везде, отечественные производители в данном случае практически решили задачи, будем так считать, по импортозамещению", - заключил Васильченко. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.

