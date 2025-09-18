https://1prime.ru/20250918/alkogol-862440863.html
В России устойчив тренд на импортозамещение алкоголя
бизнес
россия
росалкогольтабакконтроль
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Тренд на импортозамещение алкогольной продукции в России в настоящее время особенно устойчив, доля отечественной продукции составляет 79% против 21% у зарубежных производителей, заявил заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "В части тренда импортозамещения действительно этот тренд особенно устойчив, и сейчас мы можем говорить, что распределение отечественной и зарубежной продукции составляет 79% за отечественной и 21% за зарубежной продукцией", - сказал Васильченко. Он также пояснил, что доля отечественной продукции в сегменте водки достигает 98%. Соотношение объемов российской и зарубежной продукции в категориях бренди и коньяк составляет 60% на 40%. Такие же показатели и у вина. В то же время игристые вина показывают соотношение 70% отечественных наименований на 30% зарубежных. "То есть мы видим везде, отечественные производители в данном случае практически решили задачи, будем так считать, по импортозамещению", - заключил Васильченко. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
Эксперт рассказала о темпах импортозамещения в России