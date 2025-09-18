Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/alkogol-862455545.html
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Карелии приняли законопроект, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе,... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:43+0300
2025-09-18T17:43+0300
общество
карелия
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Депутаты Карелии приняли законопроект, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе, они касаются торговли в жилых домах, сообщила пресс-служба законодательного собрания депутатов республики. "Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта следующего года будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. По словам парламентария, Карелия находится в десятке регионов страны по объему потребления алкоголя и по розничным продажам крепкого алкоголя. Уровень заболеваемости, связанный с употреблением спиртного, в республике остается высоким, считает председатель парламента. Во многом, по его мнению, это является следствием доступности алкогольной продукции с большим количеством так называемых алкомаркетов. "Принятие сегодня закона - это только первый шаг. Звучат предложения организовать в магазинах специальные помещения по продаже алкогольной продукции. Думаю, что мы к этому придем", - отметил Шандалович. С 1 марта 2026 года в Карелии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под действие закона попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые, и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. До утверждения в карельском парламенте законопроект прошел широкое обсуждение. Его поддержали представители общественных организаций, медицинского сообщества.
https://1prime.ru/20250918/alkogol-862440863.html
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862154244.html
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_168:0:3032:2148_1920x0_80_0_0_8cab905ca5fc51136a74815f6dcac7f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , карелия
Общество , Карелия
17:43 18.09.2025
 
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах

В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах с 1 марта 2026 года

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по производству водки
Конвейерная линия по производству водки - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Депутаты Карелии приняли законопроект, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе, они касаются торговли в жилых домах, сообщила пресс-служба законодательного собрания депутатов республики.
"Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта следующего года будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.
Пивоваренная компания - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В России устойчив тренд на импортозамещение алкоголя
14:14
По словам парламентария, Карелия находится в десятке регионов страны по объему потребления алкоголя и по розничным продажам крепкого алкоголя. Уровень заболеваемости, связанный с употреблением спиртного, в республике остается высоким, считает председатель парламента. Во многом, по его мнению, это является следствием доступности алкогольной продукции с большим количеством так называемых алкомаркетов.
"Принятие сегодня закона - это только первый шаг. Звучат предложения организовать в магазинах специальные помещения по продаже алкогольной продукции. Думаю, что мы к этому придем", - отметил Шандалович.
С 1 марта 2026 года в Карелии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под действие закона попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые, и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции.
До утверждения в карельском парламенте законопроект прошел широкое обсуждение. Его поддержали представители общественных организаций, медицинского сообщества.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Под Калининградом семья организовала подпольное производство алкоголя
11 сентября, 20:13
 
ОбществоКарелия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала