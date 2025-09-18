https://1prime.ru/20250918/alkogol-862455545.html
В Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах
2025-09-18T17:43+0300
общество
карелия
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Депутаты Карелии приняли законопроект, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе, они касаются торговли в жилых домах, сообщила пресс-служба законодательного собрания депутатов республики. "Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта следующего года будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. По словам парламентария, Карелия находится в десятке регионов страны по объему потребления алкоголя и по розничным продажам крепкого алкоголя. Уровень заболеваемости, связанный с употреблением спиртного, в республике остается высоким, считает председатель парламента. Во многом, по его мнению, это является следствием доступности алкогольной продукции с большим количеством так называемых алкомаркетов. "Принятие сегодня закона - это только первый шаг. Звучат предложения организовать в магазинах специальные помещения по продаже алкогольной продукции. Думаю, что мы к этому придем", - отметил Шандалович. С 1 марта 2026 года в Карелии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под действие закона попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые, и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. До утверждения в карельском парламенте законопроект прошел широкое обсуждение. Его поддержали представители общественных организаций, медицинского сообщества.
карелия
общество , карелия
