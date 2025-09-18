https://1prime.ru/20250918/arest-862437500.html
Суд арестовал имущество компаний Блиновской
Суд арестовал имущество компаний Блиновской - 18.09.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество компаний Блиновской
Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний "Аквакультура", "Сады Адыгеи" и "Перспектива", которые, как считают правоохранительные | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:33+0300
2025-09-18T13:33+0300
2025-09-18T13:34+0300
происшествия
бизнес
россия
вологодская область
елена блиновская
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862174947_0:112:2728:1647_1920x0_80_0_0_988f4c22ff5e7b3ad5d4388fb4115221.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний "Аквакультура", "Сады Адыгеи" и "Перспектива", которые, как считают правоохранительные органы, входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Обеспечительные меры приняты по заявлению финансовой управляющей Блиновской Марии Ознобихиной в деле о банкротстве блогера. Больше всего имущества арестовано у вологодского ООО "Аквакультура", занимавшегося разведением рыбы. По данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% в этой компании принадлежало мужу Блиновской Алексею. Арест наложен на принадлежащие "Аквакультуре" четыре здания в Вологодской области, 10 земельных участков, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha, снегоход "Буран", 11 моторных лодок, а также на "водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)". У адыгейского ООО "Сады Адыгеи", занимающегося выращиванием плодовых деревьев, арестовано два трактора "Беларус", у ярославского ООО "Перспектива", основной вид деятельности которого – "производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", – автомобиль Hyundai Santa Fe. Регистрирующим органам трех регионов суд запретил регистрировать сделки со всем этим имуществом. До февраля 2024 года у Алексея Блиновского было 45% в ООО "Перспектива", в ООО "Сады Адыгеи" у его сестры Натальи было сначала 100%, потом 50% до марта 2024 года, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик". Меры приняты судом для обеспечения заявления Ознобихиной, в котором она требует обязать три компании передать все свое имущество в конкурсную массу Блиновской для последующих расчетов с кредиторами. Рассмотрение заявления назначено на ноябрь.
https://1prime.ru/20250714/sud-859471627.html
вологодская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862174947_192:0:2537:1759_1920x0_80_0_0_d0c459e090b0b0ca17bc1315bff595b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, вологодская область, елена блиновская, уаз
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область, Елена Блиновская, УАЗ
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний "Аквакультура", "Сады Адыгеи" и "Перспектива", которые, как считают правоохранительные органы, входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты по заявлению финансовой управляющей Блиновской Марии Ознобихиной в деле о банкротстве блогера.
Больше всего имущества арестовано у вологодского ООО "Аквакультура", занимавшегося разведением рыбы. По данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% в этой компании принадлежало мужу Блиновской
Алексею.
Арест наложен на принадлежащие "Аквакультуре" четыре здания в Вологодской области
, 10 земельных участков, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ
, два снегохода Yamaha, снегоход "Буран", 11 моторных лодок, а также на "водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)".
У адыгейского ООО "Сады Адыгеи", занимающегося выращиванием плодовых деревьев, арестовано два трактора "Беларус", у ярославского ООО "Перспектива", основной вид деятельности которого – "производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", – автомобиль Hyundai Santa Fe. Регистрирующим органам трех регионов суд запретил регистрировать сделки со всем этим имуществом.
До февраля 2024 года у Алексея Блиновского было 45% в ООО "Перспектива", в ООО "Сады Адыгеи" у его сестры Натальи было сначала 100%, потом 50% до марта 2024 года, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик".
Меры приняты судом для обеспечения заявления Ознобихиной, в котором она требует обязать три компании передать все свое имущество в конкурсную массу Блиновской для последующих расчетов с кредиторами. Рассмотрение заявления назначено на ноябрь.
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа