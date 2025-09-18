https://1prime.ru/20250918/arest-862437500.html

Суд арестовал имущество компаний Блиновской

Суд арестовал имущество компаний Блиновской - 18.09.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество компаний Блиновской

18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний "Аквакультура", "Сады Адыгеи" и "Перспектива", которые, как считают правоохранительные органы, входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Обеспечительные меры приняты по заявлению финансовой управляющей Блиновской Марии Ознобихиной в деле о банкротстве блогера. Больше всего имущества арестовано у вологодского ООО "Аквакультура", занимавшегося разведением рыбы. По данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% в этой компании принадлежало мужу Блиновской Алексею. Арест наложен на принадлежащие "Аквакультуре" четыре здания в Вологодской области, 10 земельных участков, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha, снегоход "Буран", 11 моторных лодок, а также на "водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)". У адыгейского ООО "Сады Адыгеи", занимающегося выращиванием плодовых деревьев, арестовано два трактора "Беларус", у ярославского ООО "Перспектива", основной вид деятельности которого – "производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", – автомобиль Hyundai Santa Fe. Регистрирующим органам трех регионов суд запретил регистрировать сделки со всем этим имуществом. До февраля 2024 года у Алексея Блиновского было 45% в ООО "Перспектива", в ООО "Сады Адыгеи" у его сестры Натальи было сначала 100%, потом 50% до марта 2024 года, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик". Меры приняты судом для обеспечения заявления Ознобихиной, в котором она требует обязать три компании передать все свое имущество в конкурсную массу Блиновской для последующих расчетов с кредиторами. Рассмотрение заявления назначено на ноябрь.

