Hyundai отзывает в США более 568 тысяч автомобилей
Hyundai отзывает в США более 568 тысяч автомобилей
2025-09-18T13:12+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает более 568 тысяч автомобилей в связи с неисправностью замков ремней безопасности, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Hyundai Motor America отзывает некоторые автомобили Palisade годов выпуска 2020-2025. Замки ремней безопасности на сиденьях водителя, пассажира и местах второго ряда у окон могут не защелкиваться", - говорится в сообщении. Отзыву подлежат 568 580 автомобилей, уточняется там же. NHTSA предупреждает, что неисправность в работе замков ремней безопасности может усилить риск повреждений пассажиров автомобиля. "До тех пор, пока процедура отзыва будет не завершена, пассажирам необходимо быстро и точно вставить язычок ремня безопасности в замок и убедиться, что он полностью закреплен" - рекомендует организация, добавляя, что дилеры при возникновении необходимости бесплатно осмотрят и заменят замки. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
