Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4% - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/bank-862440281.html
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4%
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4% - 18.09.2025, ПРАЙМ
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4%
Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T14:07+0300
2025-09-18T14:28+0300
банки
финансы
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что два участника комитета проголосовали за снижение ставки на 0,25 процентного пункта, то есть до 3,75%.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики. Этот прогресс позволил снижать ставку на протяжении последнего года, говорится в релизе.В сообщении центробанк вновь отмечает, что комитет остается сосредоточенным на сдерживании существующего или возникающего устойчивого инфляционного давления для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.Постепенный и осторожный подход к дальнейшей отмене сдерживающих мер кредитно-денежной политики остается целесообразным, считает регулятор. Центробанк отмечает, что не придерживается заранее установленного курса монетарной политики, и комитет по-прежнему будет исходить из поступающих данных.
https://1prime.ru/20250820/inflyatsiya-860961486.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, великобритания
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:07 18.09.2025 (обновлено: 14:28 18.09.2025)
 
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4%

ЦБ Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4%

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что два участника комитета проголосовали за снижение ставки на 0,25 процентного пункта, то есть до 3,75%.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики. Этот прогресс позволил снижать ставку на протяжении последнего года, говорится в релизе.
В сообщении центробанк вновь отмечает, что комитет остается сосредоточенным на сдерживании существующего или возникающего устойчивого инфляционного давления для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
Постепенный и осторожный подход к дальнейшей отмене сдерживающих мер кредитно-денежной политики остается целесообразным, считает регулятор. Центробанк отмечает, что не придерживается заранее установленного курса монетарной политики, и комитет по-прежнему будет исходить из поступающих данных.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась по итогам июля
20 августа, 09:11
 
БанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала