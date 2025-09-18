https://1prime.ru/20250918/bank-862440281.html
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4%
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4% - 18.09.2025, ПРАЙМ
Центробанк Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 4%
Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что два участника комитета проголосовали за снижение ставки на 0,25 процентного пункта, то есть до 3,75%.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики. Этот прогресс позволил снижать ставку на протяжении последнего года, говорится в релизе.В сообщении центробанк вновь отмечает, что комитет остается сосредоточенным на сдерживании существующего или возникающего устойчивого инфляционного давления для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.Постепенный и осторожный подход к дальнейшей отмене сдерживающих мер кредитно-денежной политики остается целесообразным, считает регулятор. Центробанк отмечает, что не придерживается заранее установленного курса монетарной политики, и комитет по-прежнему будет исходить из поступающих данных.
