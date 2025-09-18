https://1prime.ru/20250918/bilety-862410178.html

Почти все билеты на финал "Интервидения" проданы

Почти все билеты на финал "Интервидения" проданы

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса "Интервидение" проданы, выяснило РИА Новости. Так, по данным корреспондента РИА Новости, в продаже остались билеты на места, расположенные в зоне за партером - в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей. Других доступных билетов на финал конкурса нет. Старт продаж билетов на финал "Интервидения" был дан 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22 августа, была запущена новая волна продаж билетов. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

