Политика
Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg
2025-09-18T13:25+0300
2025-09-18T13:28+0300
мировая экономика
запад
рф
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
политика
bloomberg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины санкциям, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций", - говорится в публикации. Отмечается, что ЕС планирует представить странам-членам новый пакет санкций против РФ уже в пятницу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, запад, рф, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, bloomberg
Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, Политика, Bloomberg
13:25 18.09.2025 (обновлено: 13:28 18.09.2025)
 
Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трамп заявил, что предпочитает пошлины для давления на РФ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины санкциям, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер.
"Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций", - говорится в публикации.
Отмечается, что ЕС планирует представить странам-членам новый пакет санкций против РФ уже в пятницу.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
