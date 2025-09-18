https://1prime.ru/20250918/bloomberg-862436919.html

Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg

Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg - 18.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:25+0300

2025-09-18T13:25+0300

2025-09-18T13:28+0300

мировая экономика

запад

рф

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ес

политика

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины санкциям, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций", - говорится в публикации. Отмечается, что ЕС планирует представить странам-членам новый пакет санкций против РФ уже в пятницу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862408710.html

запад

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, рф, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, bloomberg