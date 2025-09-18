https://1prime.ru/20250918/byudzhet-862462617.html

Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год

Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год - 18.09.2025, ПРАЙМ

Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год

Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и... | 18.09.2025, ПРАЙМ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также достижение технологического лидерства, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Бюджет предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, достижение технологического лидерства и реализацию народной программы партии, в которой содержится более 2,5 миллиона наказов избирателей, которые мы обещали исполнять и исполняем", - сказал Васильев на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство РФ планирует внести в палату парламента проект о бюджете РФ до 1 октября, по его словам, депутаты уже подготовились к его рассмотрению.

