https://1prime.ru/20250918/byudzhet-862462617.html
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год - 18.09.2025, ПРАЙМ
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год
Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:09+0300
2025-09-18T19:09+0300
2025-09-18T19:09+0300
экономика
россия
финансы
рф
владимир васильев
владимир путин
вячеслав володин
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_3b45c160cb44b2a55187ad49235c2505.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также достижение технологического лидерства, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Бюджет предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, достижение технологического лидерства и реализацию народной программы партии, в которой содержится более 2,5 миллиона наказов избирателей, которые мы обещали исполнять и исполняем", - сказал Васильев на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство РФ планирует внести в палату парламента проект о бюджете РФ до 1 октября, по его словам, депутаты уже подготовились к его рассмотрению.
https://1prime.ru/20250918/dengi-862454970.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_db37038f232e6fca3f1cc236593f7651.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, владимир васильев, владимир путин, вячеслав володин, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Васильев, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, Единая Россия
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на 2026 год