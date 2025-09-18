Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год - 18.09.2025
Васильев рассказал Путину о проекте бюджета на следующий год
2025-09-18T19:09+0300
2025-09-18T19:09+0300
экономика
россия
финансы
рф
владимир васильев
владимир путин
вячеслав володин
госдума
единая россия
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также достижение технологического лидерства, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Бюджет предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, достижение технологического лидерства и реализацию народной программы партии, в которой содержится более 2,5 миллиона наказов избирателей, которые мы обещали исполнять и исполняем", - сказал Васильев на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство РФ планирует внести в палату парламента проект о бюджете РФ до 1 октября, по его словам, депутаты уже подготовились к его рассмотрению.
россия, финансы, рф, владимир васильев, владимир путин, вячеслав володин, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Васильев, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, Единая Россия
19:09 18.09.2025
 
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также достижение технологического лидерства, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Бюджет предусматривает реализацию национальных целей развития, обеспечение обороноспособности и безопасности, достижение технологического лидерства и реализацию народной программы партии, в которой содержится более 2,5 миллиона наказов избирателей, которые мы обещали исполнять и исполняем", - сказал Васильев на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство РФ планирует внести в палату парламента проект о бюджете РФ до 1 октября, по его словам, депутаты уже подготовились к его рассмотрению.
