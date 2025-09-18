https://1prime.ru/20250918/byurokratiya-862432886.html
Фон дер Ляйен предложила сократить бюрократическую волокиту в ЕС
Фон дер Ляйен предложила сократить бюрократическую волокиту в ЕС - 18.09.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен предложила сократить бюрократическую волокиту в ЕС
Упрощение бюрократических процедур в экономике стран Евросоюза позволит сообществу сэкономить до 8 миллиардов евро в год и более, заявила глава Еврокомиссии... | 18.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Упрощение бюрократических процедур в экономике стран Евросоюза позволит сообществу сэкономить до 8 миллиардов евро в год и более, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме в Германии. "Нам нужно сократить бюрократическую волокиту. Поэтому мы тщательно изучаем различные области европейского права. Мы запустили первые шесть пакетов упрощения - омнибусы. От отчетности об устойчивом развитии и цепочек поставок до инвестиций и оборону: наши предложения приведут к экономии более 8 миллиардов евро в год. И на подходе ещё больше шагов в этом направлении", - сказала она. При этом, по словам главы ЕК, пока ни одно из решений об административном упрощении не работает. "Ни один из омнибусов ещё не достиг своей цели. Нам срочно нужен зелёный свет от Европейского парламента и государств-членов. Только тогда предложения Еврокомиссии могут стать реальностью", - указала она.
