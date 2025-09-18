Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,21% - до 9 228,11 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 7 854,61 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 23 674,53 пункта. По итогам сентябрьского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых. Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики. "Устойчивая инфляция и ослабление рынка труда должны удержать Банк Англии от смягчения политики", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела макростратегии по фиксированному доходу Goldman Sachs Asset Management Саймона Дангура (Simon Dangoor). Определенное влияние на европейские рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были опубликованы в среду. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны.
Биржа
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,21% - до 9 228,11 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 7 854,61 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 23 674,53 пункта.
По итогам сентябрьского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых. Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики.
"Устойчивая инфляция и ослабление рынка труда должны удержать Банк Англии от смягчения политики", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела макростратегии по фиксированному доходу Goldman Sachs Asset Management Саймона Дангура (Simon Dangoor).
Определенное влияние на европейские рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были опубликованы в среду. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны.
