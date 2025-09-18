Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы - 18.09.2025
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы - 18.09.2025, ПРАЙМ
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы
Швейцария в августе столкнулась с обвальным снижением спроса на свои часы: все крупнейшие рынки снизили импорт двузначными темпами, в результате чего экспорт... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:21+0300
2025-09-18T12:21+0300
экономика
мировая экономика
швейцария
китай
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/51/842515116_0:169:3037:1877_1920x0_80_0_0_7d39e6980c7006b2827c05695bdf872d.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария в августе столкнулась с обвальным снижением спроса на свои часы: все крупнейшие рынки снизили импорт двузначными темпами, в результате чего экспорт страны упал до минимума с 2021 года, выяснило РИА Новости по данным Федерации швейцарской часовой промышленности. Согласно данным организации, Швейцария в августе сократила экспорт часов сразу на 16,5% - до 1,6 миллиарда швейцарских франков. Это стало минимальным значением с февраля 2021 года. Двузначное падение было зафиксировано на всех крупнейших рынках, при этом почти все из них снизили ввоз до наименьшего уровня с начала 2024 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Самое сильное снижение - в Китае, куда экспорт рухнул сразу на 35,6%, составив 115,3 миллиона франков. В США и Японию поставки сократились на четверть, также до минимума за несколько лет в 245,1 миллиона франков и 111 миллионов соответственно. Гонконг и Сингапур сократили ввоз на 12,5% и 14,2% соответственно - до 116 и 106,9 миллиона. Исключение - Великобритания, которая снизила спрос на швейцарские часы на 20,5%, до 112,8 миллиона франков, что стало минимумом всего лишь с января этого года. Отмечается, что снижение спроса произошло на все часы независимо от материала, из которого они сделаны. Особенно сильное влияние на общую стоимость экспорта оказало падение продаж часов из драгоценных металлов (-17,3%, до 617,9 миллиона франков) и стали (-13,7%, до 524,3 миллиона). При этом спрос на золотые часы, несмотря на рост цен на сам металл в мире, уменьшился на 14,8%, до 296,1 миллиона. В ценовом разрезе наиболее заметное падение пришлось на часы стоимостью свыше трех тысяч франков и на часы стоимостью менее 200 франков - на 17,4% и 17% соответственно. Продажи часов с экспортной ценой от 500 до 3000 франков сократились на 14,5%, а от 200 до 500 франков - на 1%.
мировая экономика, швейцария, китай, сша, в мире
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, КИТАЙ, США, В мире
12:21 18.09.2025
 
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы

Спрос на швейцарские часы упал до минимума с 2021 года

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМужские часы фирмы Tissot
Мужские часы фирмы Tissot - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Мужские часы фирмы Tissot. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария в августе столкнулась с обвальным снижением спроса на свои часы: все крупнейшие рынки снизили импорт двузначными темпами, в результате чего экспорт страны упал до минимума с 2021 года, выяснило РИА Новости по данным Федерации швейцарской часовой промышленности.
Согласно данным организации, Швейцария в августе сократила экспорт часов сразу на 16,5% - до 1,6 миллиарда швейцарских франков. Это стало минимальным значением с февраля 2021 года.
Двузначное падение было зафиксировано на всех крупнейших рынках, при этом почти все из них снизили ввоз до наименьшего уровня с начала 2024 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Самое сильное снижение - в Китае, куда экспорт рухнул сразу на 35,6%, составив 115,3 миллиона франков. В США и Японию поставки сократились на четверть, также до минимума за несколько лет в 245,1 миллиона франков и 111 миллионов соответственно. Гонконг и Сингапур сократили ввоз на 12,5% и 14,2% соответственно - до 116 и 106,9 миллиона.
Исключение - Великобритания, которая снизила спрос на швейцарские часы на 20,5%, до 112,8 миллиона франков, что стало минимумом всего лишь с января этого года.
Отмечается, что снижение спроса произошло на все часы независимо от материала, из которого они сделаны. Особенно сильное влияние на общую стоимость экспорта оказало падение продаж часов из драгоценных металлов (-17,3%, до 617,9 миллиона франков) и стали (-13,7%, до 524,3 миллиона). При этом спрос на золотые часы, несмотря на рост цен на сам металл в мире, уменьшился на 14,8%, до 296,1 миллиона.
В ценовом разрезе наиболее заметное падение пришлось на часы стоимостью свыше трех тысяч франков и на часы стоимостью менее 200 франков - на 17,4% и 17% соответственно. Продажи часов с экспортной ценой от 500 до 3000 франков сократились на 14,5%, а от 200 до 500 франков - на 1%.
СМИ: Швейцария отказалась перенести заводы по переработке золота в США
30 августа, 13:56
30 августа, 13:56
 
Экономика Мировая экономика ШВЕЙЦАРИЯ КИТАЙ США В мире
 
 
