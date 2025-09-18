https://1prime.ru/20250918/dengi-862454970.html
Путин предостерег от соблазна напечатать деньги и раздать
2025-09-18T17:29+0300
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предостерег от соблазна "напечатать денег и раздать". "Много соблазнов появляется. Вот сейчас напечатать денег, раздать, но какой будет результат? Инфляция", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
