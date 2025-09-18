https://1prime.ru/20250918/dollar-862415515.html
Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимума с начала 2024 года
Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимума с начала 2024 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимума с начала 2024 года
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных с начала прошлого года 46,94%, следует из ее данных, которые изучило РИА... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T08:45+0300
2025-09-18T08:45+0300
2025-09-18T08:45+0300
экономика
рынок
финансы
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных с начала прошлого года 46,94%, следует из ее данных, которые изучило РИА Новости. За месяц "американец" просел ровно на 1 процентный пункт. Доля евро при этом выросла до максимальных с лета 2023 года 25,61%, положительная динамика к предыдущему месяцу составила сразу 2,5 пункта. Третьим по востребованности стал фунт стерлингов, за месяц опустившийся на 0,48 пункта, до 6,76%. Четвертой была иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%), пятым - канадский доллар (снижение на 0,08 пункта, до 2,96). Юань по-прежнему остался лишь шестым, однако его доля перешла к слабому росту после трех месяцев стабильного уровня - на 0,05 пункта, до 2,93%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://1prime.ru/20250917/kurs-862406523.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, swift
Экономика, Рынок, Финансы, SWIFT
Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимума с начала 2024 года
Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимальных с начала 2024 г 46,94%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных с начала прошлого года 46,94%, следует из ее данных, которые изучило РИА Новости.
За месяц "американец" просел ровно на 1 процентный пункт.
Доля евро при этом выросла до максимальных с лета 2023 года 25,61%, положительная динамика к предыдущему месяцу составила сразу 2,5 пункта.
Третьим по востребованности стал фунт стерлингов, за месяц опустившийся на 0,48 пункта, до 6,76%. Четвертой была иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%), пятым - канадский доллар (снижение на 0,08 пункта, до 2,96).
Юань по-прежнему остался лишь шестым, однако его доля перешла к слабому росту после трех месяцев стабильного уровня - на 0,05 пункта, до 2,93%.
Раньше SWIFT
была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года