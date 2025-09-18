https://1prime.ru/20250918/dollar-862417216.html
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне снижения ставки ФРС США
экономика
рынок
сша
rystad energy
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к корзине мировых валют в четверг утром растет, участники рынка оценивают снижение Федеральной резервной системы (ФРС) США базовой ставки как ответную меру для решения проблемы занятости в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару снижается до 1,1789 доллара с 1,1814 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивается до 147,30 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,21% - до 97,23 пункта. ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. "ФРС снизила учётную ставку на четверть процентного пункта в среду и таким образом указала, что будет последовательно снижать стоимость заимствований до конца года, отреагировав на признаки слабости на рынке труда", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. "Указание на дальнейшие снижения сигнализирует, что ФРС оценивает риски, которые безработица представляет для экономики, как значительно более высокие, чем от инфляции", - цитирует Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
Доллар укрепляется на ожиданиях ответа ФРС США на риски безработицы
