https://1prime.ru/20250918/doroga-862446043.html

Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым

Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым - 18.09.2025, ПРАЙМ

Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым

Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T15:16+0300

2025-09-18T15:16+0300

2025-09-18T15:16+0300

экономика

бизнес

россия

рф

крым

азовское море

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

https://1prime.ru/20250917/pravitelstvo-862375261.html

рф

крым

азовское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, крым, азовское море, михаил мишустин