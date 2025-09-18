https://1prime.ru/20250918/doroga-862446043.html
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым - 18.09.2025, ПРАЙМ
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T15:16+0300
2025-09-18T15:16+0300
2025-09-18T15:16+0300
экономика
бизнес
россия
рф
крым
азовское море
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
https://1prime.ru/20250917/pravitelstvo-862375261.html
рф
крым
азовское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, крым, азовское море, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КРЫМ, Азовское море, Михаил Мишустин
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство направит 10 млрд руб на ремонт дороги "Новороссия" в Крым