Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым - 18.09.2025
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T15:16+0300
2025-09-18T15:16+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
15:16 18.09.2025
 
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым

Правительство направит 10 млрд руб на ремонт дороги "Новороссия" в Крым

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
"Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта
