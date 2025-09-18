Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий
Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:07+0300
2025-09-18T11:07+0300
экономика
рф
антон силуанов
минфин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "На самом деле вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики", - добавил он. "Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда", - отметил он.
рф
рф, антон силуанов, минфин, россия
Экономика, РФ, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ
11:07 18.09.2025
 
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий

Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать разгильдяям

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
"На самом деле вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики", - добавил он.
"Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда", - отметил он.
Заголовок открываемого материала