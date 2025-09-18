https://1prime.ru/20250918/effektivnost-862425200.html
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий
Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пора повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета разгильдяям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "На самом деле вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики", - добавил он. "Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда", - отметил он.
