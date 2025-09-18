Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крючкова рассказала, какие вызовы стоят перед российской экономикой - 18.09.2025
Крючкова рассказала, какие вызовы стоят перед российской экономикой
Крючкова рассказала, какие вызовы стоят перед российской экономикой - 18.09.2025, ПРАЙМ
Крючкова рассказала, какие вызовы стоят перед российской экономикой
Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:57+0300
2025-09-18T18:57+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать гибкость рынка труда и производительность, проводить приоритизацию инвестиционных проектов и развивать технологии, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. "Да, в ближайшие пару лет бурного роста экономики, такого же бурного роста, как он был предыдущие два года, вряд ли можно ожидать, но это не катастрофа. Экономика все равно может расти, просто к этой ситуации нужно адаптироваться, на нее надо настраивать свою политику, это касается и федерального уровня, это, безусловно, касается каждого из регионов", - сказала Крючкова, выступая на сессии Мосфинфорума. Она также обозначила, какие вызовы стоят перед экономикой страны. "Первое, по-прежнему, с моей точки зрения, остается крайне важной задача обеспечения гибкости рынка труда. Потому что в долгосрочном плане дефицит трудовых ресурсов у нас в экономике никуда не денется. Поэтому гибкость трудовых отношений, возможности перетока рабочей силы как межотраслевого, так и межрегионального - по-прежнему остаются крайне значимыми, крайне важными", - указала она. В контексте рынка труда Крючкова также напомнила о вопросе повышения производительности труда. "В тех сферах, где велико значение государства, этот процесс сам собой не пойдет. И здесь, конечно, нужна сознательная экономическая политика, как повышать производительность труда в социальной сфере, в госкомпаниях и корпорациях, в той же сфере ЖКХ. Здесь, конечно, потребуется такая сознательная политика", - добавила она. "Второй момент - это, безусловно, вопрос инвестиций, инвестиционных ресурсов. Мы понимаем, что в ситуации замедления экономики у компаний все меньше и меньше собственных средств для инвестиций. По-прежнему, сохраняются крайне дорогие кредиты, и... сокращается пространство для государственных инвестиций. Здесь требования к приоритизации инвестиционных проектов и на федеральном уровне, и в каждом регионе, и в рамках государственных компаний - становятся крайне и крайне важны", - продолжила Крючкова, говоря о вызовах. "И третья история - это, конечно, технологическая повестка. Потому что развитие технологий, не просто развитие технологий, а их активное применение, становится тоже большим вызовом и первоочередной задачей. И опять же, есть сектора, где действуют рыночные силы, там, скорее, главное не мешать, а обеспечить доступ к этим технологиям, отечественным технологиям, сделать их известными и так далее. А есть сектора, где надо стимулировать этот процесс", - заключила замминистра.
Новости
Экономика, РФ, РОССИЯ
18:57 18.09.2025
 
Крючкова рассказала, какие вызовы стоят перед российской экономикой

Крючкова: власти должны быть готовы отвечать на вызовы замедления роста экономики

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти РФ, как федеральные, так и региональные, должны быть готовыми отвечать на вызовы, которые стоят перед экономикой в условиях замедления роста: повышать гибкость рынка труда и производительность, проводить приоритизацию инвестиционных проектов и развивать технологии, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
"Да, в ближайшие пару лет бурного роста экономики, такого же бурного роста, как он был предыдущие два года, вряд ли можно ожидать, но это не катастрофа. Экономика все равно может расти, просто к этой ситуации нужно адаптироваться, на нее надо настраивать свою политику, это касается и федерального уровня, это, безусловно, касается каждого из регионов", - сказала Крючкова, выступая на сессии Мосфинфорума.
Она также обозначила, какие вызовы стоят перед экономикой страны. "Первое, по-прежнему, с моей точки зрения, остается крайне важной задача обеспечения гибкости рынка труда. Потому что в долгосрочном плане дефицит трудовых ресурсов у нас в экономике никуда не денется. Поэтому гибкость трудовых отношений, возможности перетока рабочей силы как межотраслевого, так и межрегионального - по-прежнему остаются крайне значимыми, крайне важными", - указала она.
В контексте рынка труда Крючкова также напомнила о вопросе повышения производительности труда. "В тех сферах, где велико значение государства, этот процесс сам собой не пойдет. И здесь, конечно, нужна сознательная экономическая политика, как повышать производительность труда в социальной сфере, в госкомпаниях и корпорациях, в той же сфере ЖКХ. Здесь, конечно, потребуется такая сознательная политика", - добавила она.
"Второй момент - это, безусловно, вопрос инвестиций, инвестиционных ресурсов. Мы понимаем, что в ситуации замедления экономики у компаний все меньше и меньше собственных средств для инвестиций. По-прежнему, сохраняются крайне дорогие кредиты, и... сокращается пространство для государственных инвестиций. Здесь требования к приоритизации инвестиционных проектов и на федеральном уровне, и в каждом регионе, и в рамках государственных компаний - становятся крайне и крайне важны", - продолжила Крючкова, говоря о вызовах.
"И третья история - это, конечно, технологическая повестка. Потому что развитие технологий, не просто развитие технологий, а их активное применение, становится тоже большим вызовом и первоочередной задачей. И опять же, есть сектора, где действуют рыночные силы, там, скорее, главное не мешать, а обеспечить доступ к этим технологиям, отечественным технологиям, сделать их известными и так далее. А есть сектора, где надо стимулировать этот процесс", - заключила замминистра.
Заголовок открываемого материала