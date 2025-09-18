https://1prime.ru/20250918/eksperty-862411313.html

Эксперты рассказали, сколько стоил ремонт японских автомобилей в России

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ремонт японских автомобилей в РФ летом 2025 года обходился дороже, чем ремонт остальных марок, рассказали РИА Новости эксперты компании Mains Lab, проанализировав данные по обращениям за страховым ремонтом в июне-августе 2024 и 2025 годов. "Средняя стоимость страхового ремонта по договорам ОСАГО и каско различается в зависимости от того, где был произведен автомобиль. Самым дорогим был ремонт японских машин, летом 2025 года он стоил в среднем 189 137 рублей. По другим региональным группам суммы были такими: европейские бренды - 186 269 рублей, американские - 149 479 рублей, корейские - 108 584 рубля, китайские - 86 972 рубля, российские - 77 344 рубля", – рассказали в компании. Стоимость ремонта европейских автомобилей, по данным экспертов, в годовом выражении выросла на 11,4%, в то время как ремонт китайских автомобилей, наоборот, подешевел на 8,9%. Ремонт японских автомобилей подорожал на 7,6%, российских - на 7,5%, корейских - на 5,2%. Ремонт американских машин летом 2025 года, напротив, подешевел: его средняя стоимость в июне-августе 2025 года была на 4,6% ниже, чем в те же месяцы прошлого года. Топ-пять брендов по частоте обращений за ремонтом осталась той же, что и год назад, изменения были лишь в распределении долей между ними. Летом 2025 года владельцы автомобилей LADA обращались за страховым ремонтом чуть реже, чем в июне-августе 2024-го - в 11,9% случаев против 12,1%. По автомобилям других брендов динамика обращений летом 2025 и 2024 годов тоже различается: Toyota - 10,2% обращений против 7,8% годом ранее, KIA - 9,2% против 11,6%, Hyundai - снижение с 9,4% до 8,2% и Volkswagen - 6,6% (прошлым летом было 8,8%). Также заметны различия между двумя летними сезонами по частоте обращений за ремонтом автомобилей, произведенных в разных регионах. Так, виден рост доли обращений по ремонту японских (с 23,6% до 26,4%) и китайских (с 4,9% до 11,4%) автомобилей. По отечественным автомобилям доля обращений почти не изменилась: летом 2024 года их было 12,2%, в этом году - 12,3%. Снижение доли фиксируется по европейским (с 30,6% до 25,8%), корейским (с 21,2% до 17,7%) и американским (с 7,5% до 6,4%) автомобилям. "Ремонт машин европейских брендов дорожает, несмотря на сокращение доли обращений по ним, а вот по китайским брендам обращений становится больше, а ремонт дешевеет. Это обусловлено в т. ч. тем, что проникновение китайских запчастей на отечественный рынок происходит параллельно с ростом продаж автомобилей, они становятся более доступными, снижается необходимость заказывать их в штучном порядке, что увеличило бы и стоимость, и продолжительность ремонта. В то же время сохраняются сложности с закупкой запчастей для европейских машин, усложняется логистика, растут цены на запчасти", – комментируют эксперты. В список запчастей, которые чаще всего меняли автовладельцы, вошли: задний бампер (его меняли при ремонте в 34% страховых случаев), передние фары (30%), передний бампер (22%), переднее крыло (19%), задний фонарь (18%), крышку багажника (16%), задние (14%) и передние (12%) двери, колесные диски (8%), капоты (8%) и фальшрадиаторная решетка (2%). "Востребованность запчастей за год практически не изменилась. Самый большой рост фиксируется по доле замен колесных дисков – плюс 2 процентных пункта к уровню лета 2024 года. По замене остальных запчастей доли либо остались прежними, либо изменились незначительно, в пределах 1 процентного пункта в ту или иную сторону", - рассказали в Mains Lab. Средняя стоимость замены передней двери летом текущего года составляла 59 300 рублей, задней - 58 961 рублей, крышки багажника - 55 133 рублей. Замена передней фары обходилась в среднем в 39 807 рублей, колесного диска – в 33 697 рублей, замена капота – в 32 229 рублей, переднего и заднего бампера - соответственно 25 716 и 22 288 рублей. Замена заднего фонаря обходилась в среднем в 14 749 рублей, переднего крыла – в 13 482 рубля, фальшрадиаторной решетки – в 7 507 рублей. "В среднем расходы на замену деталей за год выросли на 25,1%. Самое значительное повышение цены - на 83,1% зафиксировано на замену фальшрадиаторной решетки, а самое небольшое - 9,4% на замену крышки багажника", - подытожили эксперты.

