Эксперты рассказали, сколько россиян берут краткосрочную ипотеку

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В России с начала текущего года в полтора раза выросла доля покупателей жилья, берущих ипотеку всего на несколько месяцев, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Покупатели берут ипотеку на очень короткий срок (обычно от нескольких месяцев до года), чтобы приобрести квартиру, пока она есть в наличии, а сам кредит уже покрывается за счет продажи имеющейся недвижимости. Еще такую ипотеку оформляют в расчете на дальнейшее рефинансирование или в тех случаях, когда нужно подождать с закрытием депозита. "Такие схемы фиксируются в 10-15% сделок с жильем, что в полтора раза больше, чем в начале года", - заявила руководитель направления жилой недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Екатерина Ломтева, уточнив, что в Москве, Петербурге и Екатеринбурге такие кредиты в январе-августе были задействованы в 12-18% сделок, а в других регионах – в 5-8% сделок. Она подчеркнула, что на рынке новостроек краткосрочную ипотеку в основном берут для покупки жилья классов бизнес и премиум, доля сделок в этих сегментах достигает 20-25%. Операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков добавил, что короткая ипотека – временная передержка, а не долгосрочная финансовая нагрузка. Он также обратил внимание, что 70% заемщиков, оформляющих рыночную ипотеку для покупки первички (на нее приходится 10-15% сделок в новостройках), брали займы на короткий срок в первой половине года. Что касается вторички, то каждая десятая сделка на этом рынке проходит с ипотекой, причем подавляющая часть из них - краткосрочные кредиты, отметил риелтор Евгений Коноплев. Ломтева дала схожую оценку – 7-10%. Глобальный перелом сложившейся ситуации, по словам Коноплева, ожидается при ставках по ипотеке не выше 14%. До этого потенциальные покупатели жилья если и будут оформлять ипотеку, то с расчетом ее погашения в короткий период. Как добавил Коноплев, рынок ипотеки – это время коротких ссуд. При этом управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов отметил, что кредитным организациям нужно поддерживать ипотечную активность даже в условиях заградительных ставок, и если бы схема наносила ущерб, то банки предусмотрели бы санкции за такие операции.
