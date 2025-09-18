https://1prime.ru/20250918/es-862438834.html

ЕС может ввести ограничения на российские энергоносители, заявили в ЕК

ЕС может ввести ограничения на российские энергоносители, заявили в ЕК - 18.09.2025, ПРАЙМ

ЕС может ввести ограничения на российские энергоносители, заявили в ЕК

Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может включить дополнительные ограничения против российских энергоносителей, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:52+0300

2025-09-18T13:52+0300

2025-09-18T13:52+0300

экономика

газ

италия

сша

рф

марио драги

ес

ецб

ек

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может включить дополнительные ограничения против российских энергоносителей, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Эта тема может быть затронута в новых ограничениях, мы не будем комментировать работу, которая сейчас идет над 19-м пакетом санкций, призываем вас дождаться предложения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ограничения на российскую энергетику могут попасть в новый пакет. Он также отказался озвучить дату поступления предложения Еврокомиссии. Ранее СМИ сообщали, что пакет может быть представлен уже на этой неделе. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20250918/tseny-862433041.html

италия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, италия, сша, рф, марио драги, ес, ецб, ек, россия