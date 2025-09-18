https://1prime.ru/20250918/es-862438834.html
ЕС может ввести ограничения на российские энергоносители, заявили в ЕК
2025-09-18T13:52+0300
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может включить дополнительные ограничения против российских энергоносителей, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Эта тема может быть затронута в новых ограничениях, мы не будем комментировать работу, которая сейчас идет над 19-м пакетом санкций, призываем вас дождаться предложения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ограничения на российскую энергетику могут попасть в новый пакет. Он также отказался озвучить дату поступления предложения Еврокомиссии. Ранее СМИ сообщали, что пакет может быть представлен уже на этой неделе. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
