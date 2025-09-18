Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии хотят запретить финансирование частных школ на русском языке - 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках, следует из заявления министра образования и науки Эстонии Кристина Каллас. "Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке. Это уберет нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском, а частная школа получает. Таким образом, обратного пути к обучению на эстонском языке нет", - заявила министр, ее слова приводит телерадиокомпания ERR. Она выразила мнение, что в парламенте страны отсутствует большинство за какое-либо "предложение о возврате к русскоязычному обучению". "Контроль за процессом уже проводился в Нарве и Кохтла-Ярве весной, и на сегодняшний день города справляются с переходом на эстонское обучение достаточно хорошо", - добавила Каллас. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе - не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках, следует из заявления министра образования и науки Эстонии Кристина Каллас.
"Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке. Это уберет нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском, а частная школа получает. Таким образом, обратного пути к обучению на эстонском языке нет", - заявила министр, ее слова приводит телерадиокомпания ERR.
Она выразила мнение, что в парламенте страны отсутствует большинство за какое-либо "предложение о возврате к русскоязычному обучению".
"Контроль за процессом уже проводился в Нарве и Кохтла-Ярве весной, и на сегодняшний день города справляются с переходом на эстонское обучение достаточно хорошо", - добавила Каллас.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.
Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе - не позднее 2032/2033 учебного года.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
