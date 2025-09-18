Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, с какой проблемой столкнется ЕС из-за России - 18.09.2025
На Западе раскрыли, с какой проблемой столкнется ЕС из-за России
На Западе раскрыли, с какой проблемой столкнется ЕС из-за России - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, с какой проблемой столкнется ЕС из-за России
Глобальное доверие к Евросоюзу значительно снизится, если замороженные российские активы будут использованы, заявил профессор Университета Юго-Восточной... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:08+0300
2025-09-18T16:08+0300
ес
россия
украина
в мире
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глобальное доверие к Евросоюзу значительно снизится, если замороженные российские активы будут использованы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовав их для покупки беспроцентных облигаций союза. Следствием этого будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту (на Украине. — Прим. ред.), поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС", — написал он.Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что блок хочет задействовать 170 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине.С началом СВО на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из данной суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одного из крупнейших расчетных центров в мире. Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что Евросоюз стремится завладеть не только частными средствами, но и государственными активами России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом.
украина
ес, россия, украина, в мире
ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, В мире
16:08 18.09.2025
 
На Западе раскрыли, с какой проблемой столкнется ЕС из-за России

Дизен: ЕС подорвет к себе доверие, если воспользуется активами России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глобальное доверие к Евросоюзу значительно снизится, если замороженные российские активы будут использованы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовав их для покупки беспроцентных облигаций союза. Следствием этого будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту (на Украине. — Прим. ред.), поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС", — написал он.
Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что блок хочет задействовать 170 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине.
С началом СВО на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из данной суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одного из крупнейших расчетных центров в мире.
Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что Евросоюз стремится завладеть не только частными средствами, но и государственными активами России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом.
