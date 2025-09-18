Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России - 18.09.2025
https://1prime.ru/20250918/evrosoyuz-862471604.html
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России
Инициатива Еврокомиссии запретить въезд туристам из России вызвала возмущение ряда стран ЕС, пишет Daily News Hungary.
2025-09-18T22:38+0300
2025-09-18T22:38+0300
венгрия
москва
италия
владимир путин
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Инициатива Еврокомиссии запретить въезд туристам из России вызвала возмущение ряда стран ЕС, пишет Daily News Hungary."Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов", — отмечает издание.Эта мера обсуждается в рамках 19-го пакета санкций. Еврокомиссия рассматривает два сценария: издание необязательных рекомендаций по ограничению выдачи виз либо полный запрет въезда, что юридически будет обязательным, но политически проблемным.По данным комиссии, в 2024 году свыше 500 тыс. россиян получили шенгенские визы, что значительно больше, чем годом ранее, несмотря на продолжающийся конфликт.19-й пакет, публикация которого ожидалась в среду, должен дополнить действующие санкции и затронет банки, энергетику и отдельных россиян.Москва не раз заявляла, что адаптируется к санкционному давлению, которое лишь усиливается. Владимир Путин подчеркивал, что такие меры бьют не только по России, но и по мировой экономике, и назвал их попыткой Запада разрушить жизнь миллионов людей.
венгрия
москва
италия
венгрия, москва, италия, владимир путин, ес, в мире
ВЕНГРИЯ, МОСКВА, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, ЕС, В мире
22:38 18.09.2025
 
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России

Daily News Hungary: новые санкции ЕС против Москвы вызвали недовольство внутри союза

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Инициатива Еврокомиссии запретить въезд туристам из России вызвала возмущение ряда стран ЕС, пишет Daily News Hungary.
"Страны, которые активно принимают российских туристов, например Италия, Испания, Греция, Франция или дружественная Москве Венгрия, могут наложить вето на введение таких строгих запретов", — отмечает издание.
Эта мера обсуждается в рамках 19-го пакета санкций. Еврокомиссия рассматривает два сценария: издание необязательных рекомендаций по ограничению выдачи виз либо полный запрет въезда, что юридически будет обязательным, но политически проблемным.
По данным комиссии, в 2024 году свыше 500 тыс. россиян получили шенгенские визы, что значительно больше, чем годом ранее, несмотря на продолжающийся конфликт.
19-й пакет, публикация которого ожидалась в среду, должен дополнить действующие санкции и затронет банки, энергетику и отдельных россиян.
Москва не раз заявляла, что адаптируется к санкционному давлению, которое лишь усиливается. Владимир Путин подчеркивал, что такие меры бьют не только по России, но и по мировой экономике, и назвал их попыткой Запада разрушить жизнь миллионов людей.
ВЕНГРИЯМОСКВАИТАЛИЯВладимир ПутинЕСВ мире
 
 
