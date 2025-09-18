Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Красноярска оштрафовали за радужную обложку песен в его аудиозаписях
Жителя Красноярска оштрафовали за радужную обложку песен в его аудиозаписях
КРАСНОЯРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во "ВКонтакте" песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов провели проверку в сети Интернет и выявили, что житель Красноярска разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписи, обложка которых содержит символику ЛГБТ*. "В разделе "Музыка" выявлена музыкальная композиция под названием "По фанку" и музыкальная композиция под названием "Джекпот", на которых размещено изображение радужного флага, который является символикой организации "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурных подразделений", которое решением Верховного суда РФ… было признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в постановлении. В процессе разбирательства мужчина признал вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей. По информации из открытых источников, композиции относятся к музыкальному альбому рэп-группы из Магнитогорска, основанной в 2014 году.
Верховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*
25 августа, 18:08
25 августа, 18:08
 
