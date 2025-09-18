https://1prime.ru/20250918/germaniya-862427496.html

Собянин сравнил производительность труда в России и Германии

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил производительность труда в России и Германии, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. "В Германии производительность труда выше, чем в нашей стране, в 1,7 раза. Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя", - сказал Собянин на Московском финансовом форуме. Мэр Москвы привел в пример более высокие, чем в России, показатели производительности труда и в другой европейской стране, Италии. "Трудно себе представить, что наш Иван Иванович, трудясь на заводе, трудится меньше, чем граждане, которые едят пиццу, у них там полуденный перерыв, сон и так далее... Речь идет не о количестве труда, речь идет о другом, о концентрации населения", - добавил он. Собянин отметил, в Германии и в большинстве европейских стран концентрация населения высока. Поэтому в больших городах производительность труда выше, продолжил он. "Производительность труда, например, в Москве, она примерно такая же, как в Германии. И значительно выше, чем в среднем по стране", - заключил мэр.

