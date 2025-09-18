Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год - 18.09.2025
В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Немецкий парламент большинством голосов принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в бундестаге. "Проголосовали "за" 324, "против" - 269. Воздержаний не было. Тем самым, законопроект принят", - заявила президент бундестага Юлия Клёкнер. Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента. Согласно закону, федеральное правительство в текущем году сможет потратить 502,55 миллиарда евро - на 5,4 % больше, чем в 2024 году. На инвестиции – к примеру, в сферу инфраструктуры и обороны – из них предусмотрено 62,73 миллиарда евро. Чистый объём заимствований должен остаться на запланированном уровне в 81,8 миллиарда евро. Доходы от сборов оцениваются в 386,84 миллиарда евро. В июле кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
16:29 18.09.2025
 
В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год

БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Немецкий парламент большинством голосов принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в бундестаге.
"Проголосовали "за" 324, "против" - 269. Воздержаний не было. Тем самым, законопроект принят", - заявила президент бундестага Юлия Клёкнер. Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента.
Согласно закону, федеральное правительство в текущем году сможет потратить 502,55 миллиарда евро - на 5,4 % больше, чем в 2024 году. На инвестиции – к примеру, в сферу инфраструктуры и обороны – из них предусмотрено 62,73 миллиарда евро.
Чистый объём заимствований должен остаться на запланированном уровне в 81,8 миллиарда евро. Доходы от сборов оцениваются в 386,84 миллиарда евро.
В июле кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
