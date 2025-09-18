https://1prime.ru/20250918/germaniya-862451060.html

В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год

В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год - 18.09.2025, ПРАЙМ

В Германии приняли закон о новом бюджете на 2025 год

Немецкий парламент большинством голосов принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T16:29+0300

2025-09-18T16:29+0300

2025-09-18T16:29+0300

экономика

германия

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg

БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Немецкий парламент большинством голосов принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в бундестаге. "Проголосовали "за" 324, "против" - 269. Воздержаний не было. Тем самым, законопроект принят", - заявила президент бундестага Юлия Клёкнер. Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента. Согласно закону, федеральное правительство в текущем году сможет потратить 502,55 миллиарда евро - на 5,4 % больше, чем в 2024 году. На инвестиции – к примеру, в сферу инфраструктуры и обороны – из них предусмотрено 62,73 миллиарда евро. Чистый объём заимствований должен остаться на запланированном уровне в 81,8 миллиарда евро. Доходы от сборов оцениваются в 386,84 миллиарда евро. В июле кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.

https://1prime.ru/20250918/germaniya-862427496.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц