Глава МИД Сирии посетит Вашингтон для переговоров об отмене санкций
2025-09-18T04:26+0300
2025-09-18T04:26+0300
2025-09-18T04:26+0300
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани посетит Вашингтон для переговоров о полной отмене оставшихся санкций в отношении Сирии, сообщило агентство Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц.
"Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани посетит Вашингтон в четверг для переговоров в Капитолии о полной отмене оставшихся санкций против Сирии", - говорится в сообщении.
Как отмечает Axios, в Сенате есть те, кто выступает против снятия санкций. Они готовы поддержать это решение только в том случае, если Сирия официально присоединится к коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и будет достигнут прогресс в переговорах о новом соглашении о безопасности с Израилем.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа временно приостанавливала ограничения, наложенные на Сирию, однако окончательная отмена санкций возможна только путем голосования в Конгрессе.
