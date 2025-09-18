https://1prime.ru/20250918/golosovanie-862455125.html
Путин оценил электронное голосование
Путин оценил электронное голосование - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил электронное голосование
Электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:32+0300
2025-09-18T17:32+0300
2025-09-18T17:32+0300
общество
россия
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное, заявил президент России Владимир Путин. "В целом это электронное голосование себя оправдало, и оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
https://1prime.ru/20250915/golosovanie-862294641.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fd7a298dff153f026af01026abc72357.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
Путин оценил электронное голосование
Путин заявил, что электронное голосование себя оправдало