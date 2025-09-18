https://1prime.ru/20250918/google-862470229.html

Google обновила виртуального помощника Gemini

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Google обновила виртуального помощника Gemini, добавив функции работы с информацией в браузере Chrome: пользователи смогут поэтапно задавать вопросы к определенным интернет-сегментам, получать сводку посещенных страниц и готовые поисковые запросы в почтовом ящике, следует из пресс-релиза компании. "Chrome вступает в новую эру использования искусственного интеллекта для более эффективного понимания сложной информации и выполнения задач. Представьте, что вы студент, изучающий тему для статьи, и у вас открыты десятки вкладок. Вместо того чтобы часами переходить от одного источника к другому и пытаться все связать, новый помощник по поиску страниц с искусственным интеллектом - Gemini в Chrome - может сделать это за вас", - говорится в релизе. Также уточняется, что компания разработает адресную строку omnibox, которая будет функционировать на основе ИИ-технологий. Теперь пользователи смогут разбить сложные вопросы на несколько частей и задавать их в тех сегментах веб-страниц, которые просматривают. Кроме того, Google представит поисковые предложения в почтовом ящике, которые контекстуально относятся к просматриваемой странице, отмечается в релизе. "Например, если вы покупаете матрас, почтовый ящик может предложить дальнейшие поисковые запросы, такие как: "Какова политика гарантии?" Это упрощает получение информации из почтового ящика Chrome, помогая вам ориентироваться в интернете", - объясняет компания. По данным релиза, Gemini также сможет составлять сводку посещенных пользователями страниц и выполнять такие многоэтапные задачи, как заказ продуктов, от начала до конца. Что касается вопроса конфиденциальных данных, то Google подчеркнула, что продолжает расширять набор методов использования ИИ для обеспечения безопасности пользователей. Так, компания уточнила, что "благодаря предупреждениям на основе искусственного интеллекта пользователи Chrome на Android теперь получают на 3 миллиарда меньше уведомлений о мошенничестве и спаме на веб-сайтах в день". Ранее, как сообщила компания, американский суд вынес решение по иску министерства юстиции страны к Google, в рамках которого компании не придется продавать Chrome и Android. Компания выражала обеспокоенность тем, что требования, касающиеся распространения данных поисковой системы, повлияют на пользователей и их конфиденциальность. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

