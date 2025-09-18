https://1prime.ru/20250918/gosduma-862466867.html

В Госдуму внесли проект о разовом налоге на сверхприбыль банков

экономика

финансы

банки

рф

сергей миронов

госдума

банк россия

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Под сверхприбылью банка понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. А если средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и за 2023 год оказалась не более средней арифметической величины прибыли за 2022 год и за 2021 год, то налоговая база принимается равной нулю. Налог на сверхприбыль должен быть уплачен банком не позднее 28 января 2026 года. Он подлежит зачислению в федеральный бюджет. В финансово-экономическом обосновании указывается, исходя из данных Банка России чистая прибыль банков составила в 2021 году - 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда рублей, в 2023 году - 3,3 триллиона рублей, в 2024 году - 3,8 триллиона рублей. Исходя из этого, реализация законопроекта позволить получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере не менее 200 миллиардов рублей, считают разработчики. К законопроекту приложено заключение правительства РФ, в котором лишь указано, что вопрос увеличения налоговой нагрузки в том числе для кредитных организаций решен законом, которым предусматривается, в частности, увеличение с 1 января 2025 года ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%.

рф

