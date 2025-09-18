Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши - 18.09.2025
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
2025-09-18T23:37+0300
2025-09-18T23:37+0300
происшествия
россия
мировая экономика
китай
польша
европа
дональд туск
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской инициативы "Пояса и пути", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Ряд изданий отмечает, что закрытие границы затронуло торговый маршрут, по которому перевозятся грузы между Китаем и ЕС. "Ситуация на белорусско-польской границе, если и скажется на поставках грузов, то ограниченно. Но она может серьезно сказаться на самой идее диверсификации китайских поставок. Инициатива "Пояса и пути" с точки зрения железнодорожный поставок изначально задумывалась как возможность диверсификации, которая обезопасит Китай в случае проблем с морской торговлей. А эти проблемы в последние годы мы неоднократно видели", - сказал Нежданов. По мнению эксперта, в последнее время стала очевидна готовность Европы поддерживать политику США по противодействию Китаю. "Подобный шаг может рассматриваться как участие Европы в ограничении развития китайской инициативы "Пояса и пути". Кроме того, надо помнить о структуре сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы и Китая, и, вероятно, действия Польши могут способствовать ухудшению позиции восточноевропейских стран в их восприятии Китаем", - подчеркнул Нежданов.
https://1prime.ru/20250915/polsha-862319384.html
китай
польша
европа
россия, мировая экономика, китай, польша, европа, дональд туск, ес, мид рф
Происшествия, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Дональд Туск, ЕС, МИД РФ
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ситуация на белорусско-польской границе, хотя в моменте существенно не повлияет на товарооборот между Китаем и странами ЕС, но является вызовом для китайской инициативы "Пояса и пути", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Ряд изданий отмечает, что закрытие границы затронуло торговый маршрут, по которому перевозятся грузы между Китаем и ЕС.
"Ситуация на белорусско-польской границе, если и скажется на поставках грузов, то ограниченно. Но она может серьезно сказаться на самой идее диверсификации китайских поставок. Инициатива "Пояса и пути" с точки зрения железнодорожный поставок изначально задумывалась как возможность диверсификации, которая обезопасит Китай в случае проблем с морской торговлей. А эти проблемы в последние годы мы неоднократно видели", - сказал Нежданов.
По мнению эксперта, в последнее время стала очевидна готовность Европы поддерживать политику США по противодействию Китаю.
"Подобный шаг может рассматриваться как участие Европы в ограничении развития китайской инициативы "Пояса и пути". Кроме того, надо помнить о структуре сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы и Китая, и, вероятно, действия Польши могут способствовать ухудшению позиции восточноевропейских стран в их восприятии Китаем", - подчеркнул Нежданов.
ПроисшествияРОССИЯМировая экономикаКИТАЙПОЛЬШАЕВРОПАДональд ТускЕСМИД РФ
 
 
