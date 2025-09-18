Российский рынок акций переходит к небольшому снижению

https://1prime.ru/20250918/indeks-862421965.html
Российский рынок акций после утреннего роста переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после утреннего роста переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 2 809,21 пункта. На старте утренней сессии он рос на 0,3%. В лидерах роста акции банка "Санкт-Петербург" (+0,95%), "Юнипро" (+0,64%), Ашинского металлургического завода (+0,52%), ЛСР (+0,46%), Московского кредитного банка (+0,43%). В лидерах снижения акции "Башнефти" (-1,69%), "Вуш Холдинга" (-1,44%), "М.Видео" (-0,77%), расписки Ozon (-0,74%), акции "Генетико" (-0,74%). "Сегодня, в отсутствие новых геополитических вводных, ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в нашем целевом диапазоне 2800-2850 пунктов. При этом инвесторы продолжат пересматривать ожидания по ключевой ставке на фоне вчерашней статистики, что может сместить индекс к верхней границе данного коридора", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "С учетом снижения курса рубля, что неизбежно приведет к росту цен, вероятность секвестра ставки Банком России в октябре сразу на 2 процентных пункта резко выросла. Не исключено, что рынок может начать отыгрывать оптимистичные предположения покупками акций наиболее закредитованных компаний, а также девелоперов", - делится Алексей Антонов из "Алор брокер".
